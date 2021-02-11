Капитан «Спартака» Джикия объяснил свой отказ «Зениту»

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему принял решение отказать петербургскому «Зениту».

Он рассказал, что предложение петербургская команда сделала после сезона-2016/17, когда «Спартак» стал чемпионом России. Джикия вспомнил, что «Зенит» предложил большую зарплату, чем игрок получал в составе красно-белых.

«Там были такие деньги! Серьезные деньги! Но я не пошел в «Зенит». Может, сейчас это будет пафосно сказано, но за те семь-восемь месяцев в «Спартаке» я так проникся, что не мог представить, что перейду», — поделился Джикия в интервью YouTube-каналу «Красава».

Ранее сообщалось, что Акинфеев высказался о назначении Джикии капитаном сборной России.