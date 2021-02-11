Медведев не будет отмечать день рождения во время Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не будет праздновать свой день рождения во время Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

11 февраля первой ракетке России исполнилось 25 лет. В этот же день теннисист вышел в третий круг Australian Open, обыграв в трех сетах испанца Роберто Карбальес-Баэну.

«Удастся ли отпраздновать день рождения? Нет, обычно я в Роттердаме день рождения отмечаю, там более расслабленный вариант. Жена подарила подарок, завтра тренировка, подготовка к следующему матчу, но если бы я проиграл, то пошел праздновать», — поделился Медведев.

За выход в четвертый раунд Открытого чемпионата российский спортсмен сразится с представителем Сербии Филипом Крайиновичем.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в третий круг Australian Open.