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Спортивные новости

Медведев не будет отмечать день рождения во время Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не будет праздновать свой день рождения во время Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

11 февраля первой ракетке России исполнилось 25 лет. В этот же день теннисист вышел в третий круг Australian Open, обыграв в трех сетах испанца Роберто Карбальес-Баэну.

«Удастся ли отпраздновать день рождения? Нет, обычно я в Роттердаме день рождения отмечаю, там более расслабленный вариант. Жена подарила подарок, завтра тренировка, подготовка к следующему матчу, но если бы я проиграл, то пошел праздновать», — поделился Медведев.

За выход в четвертый раунд Открытого чемпионата российский спортсмен сразится с представителем Сербии Филипом Крайиновичем.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в третий круг Australian Open.

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