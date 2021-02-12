Тренер по лыжным гонкам высказался о лишении Фалеевой золота ЮЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о лишении Анастасии Фалеевой золота юниорского чемпионата мира в классическом спринте. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, российская спортсменка не нарушала правил при столкновении с чешкой Терезой Берановой.

«Конечно, судьям виднее, но мне показалось, что это рабочий момент, потому что у чешки прострельнуло лыжу за шаг до того, как Настя ее зацепила», — сказал Сорин.

Специалист заявил, что Фалеевой бы не пришлось выбираться из столь непростой ситуации, если бы она грамотнее выстроила борьбу по ходу финального забега.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) лишить Анаставию Фалееву золота юниорского чемпионата мира.