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Спортивные новости

Лыжница Кулешова отреагировала на решение FIS лишить Фалееву золота ЮЧМ

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Российская лыжница Анастасия Кулешова отреагировала на решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) лишить Анастасию Фалееву золота юниорского чемпионата мира. Соответствующий пост спортсменка выложила в своем Instagram.

По ее мнению, в очередной раз к российским атлетам было применено предвзятое отношение.

«Разве справедливое решение приняли судьи? Я считаю, что в данной ситуации все было в рамках правил. Но это лишь мое субъективное мнение. Видимо, судьи считают иначе», — написала Кулешова.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Челси» оказался сильнее «Барнсли».

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