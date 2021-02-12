Лыжница Кулешова отреагировала на решение FIS лишить Фалееву золота ЮЧМ

Российская лыжница Анастасия Кулешова отреагировала на решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) лишить Анастасию Фалееву золота юниорского чемпионата мира. Соответствующий пост спортсменка выложила в своем Instagram.

По ее мнению, в очередной раз к российским атлетам было применено предвзятое отношение.



«Разве справедливое решение приняли судьи? Я считаю, что в данной ситуации все было в рамках правил. Но это лишь мое субъективное мнение. Видимо, судьи считают иначе», — написала Кулешова.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Челси» оказался сильнее «Барнсли».