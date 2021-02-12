Бобровский помог «Флориде» обыграть «Тампу-Бэй» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фрэнк Ватрано, Александр Веннберг, Аарон Экблад, Картер Верхаге и Бретт Коннолли, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды дважды отличился Брендан Пойнт.

Ранее сообщалось, что сборная России оказалась сильнее команды Финляндии на Шведских играх.