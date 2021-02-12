Лидер «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком клубного чемпионата мира — 2021.

Об этом информирует The Guardian.

Второе место занял нападающий мексиканского «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк, а третье — полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.

Напомним, что польский нападающий вместе с мюнхенцами выиграл клубный ЧМ, обыграв в финале «Тигрес» (1:0). В полуфинале с египетским «Аль-Ахли» Левандовски оформил дубль, а также отдал голевой пас в финале.

Ранее Левандовски посвятил победу «Баварии» в финале КЧМ пропускавшим матч игрокам.