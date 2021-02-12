Экс-вратарь ЦСКА высказался об отношениях с Акинфеевым

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов порассуждал о взаимоотношениях с капитаном «армейцев», легенде клуба Игорем Акинфеевым.

«За семь лет в команде ни разу не конфликтовал с Акинфеевым. Наоборот, любовь и обнимашки. Было понимание: Игорь — первый номер, я — второй. Да и зависти никакой не было. Скорее он мне завидовал, когда я с «Реалом» играл.

Об Акинфееве — тремя словами? Целеустремленный, трудолюбивый, талантище!» — цитирует бывшего вратаря красно-синих «Чемпионат».

Стоит отметить, что Чепчугов защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год, после чего пополнил красноярский «Енисей».

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» продолжит карьеру в Швеции.