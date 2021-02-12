Нападающего «МЮ» оштрафовали за использование поддельных документов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло был оштрафован итальянской федерацией футбола за использование поддельных документов.

Как проинформировали в Sky Sports, два человека притворились родителями Диалло и потребовали воссоединения семьи на основе фальшивых свидетельств, подтверждающих семейные отношения. Законодательство Италии позволяет иностранцам въехать в страну по процедуре «Воссоединение с семьей».

Отмечается, что 18-летний футболист оштрафован на €48 тыс. в связи с фальшивыми документами, которые были использованы сначала для того, чтобы он мог въехать в Италию, а затем подписать контракт с двумя клубами — «молодежкой» «Бока Барко» и свой первый профессиональный контракт с «Аталантой».

Что же касается «МЮ», то в стане английского гранда отказались от комментариев.

Напомним, что контракт Диалло с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года.

Ранее «Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии.