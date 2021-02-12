В команде «Формулы-1» рассказали о состоянии попавшего в ДТП Алонсо

Команда «Формулы-1» «Альпин» опубликовала информацию о состоянии попавшего в ДТП испанского пилота Фернандо Алонсо.

11 февраля гонщика сбила машина, когда он ехал на велосипеде близ швейцарского города Лугано.

В пресс-службе команды сообщили, что у спортсмена обнаружили перелом верхней челюсти. Ему успешно провели коррекционную операцию, после которой он останется под наблюдением в больнице еще на 48 часов.

«Забегая вперед, после нескольких дней полного отдыха он сможет постепенно возобновить тренировки. Мы ожидаем, что он будет в полной мере готов к сезону», — говорится заявлении, опубликованном на странице команды в Twitter.

Двукратный чемпион «Формулы-1» пропустил два последних сезона «Королевских гонок». Старт нового чемпионата намечен на 26 марта в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что Алонсо вправили смещенную в результате сильного удара челюсть и удалили несколько зубов.