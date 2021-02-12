Вратарь «Краснодара» Сафонов после заражения COVID-19 летел домой в специальной капсуле

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как он возвращался из Турции после выявления у него коронавируса в расположении сборной России.

«Мне нельзя было лететь обычным рейсом. В итоге организовали спецрейс. По-моему, «Краснодар» это сделал. Меня поместили в специальную капсулу. Я лежа летел. Было тесно. Я мог лишь повернуться в ней», — сказал Сафонов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сафонов отметил, что не знает о том, помогла ли ему возвратиться домой сборная России.



«Насколько я знаю, это сделал клуб», — добавил голкипер.

Ранее Черчесов поделился мнением об обязательной вакцинации игроков сборной.