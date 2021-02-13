Орлов: Денисов был прав в истории с Черчесовым

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бывшем полузащитнике московского «Локомотива» Игоре Денисове.



По его словам, спортсмен имел возможность возобновить футбольную карьеру, однако твердо принял решение закончить с профессиональным спортом.

«Денисов для себя уже все решил. Он поиграл, у него прекрасная карьера была. Везде, где играл, им были довольны. Удивительный опорный полузащитник.

Да, поругался в «Анжи», но он-тот прав! И в истории с Черчесовым был прав! У него своя правда. Игрокам с обостренным чувством справедливости тяжело существовать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэмом» перенесен в Венгрию.