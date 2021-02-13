Черчесов рассказал о состоянии здоровья Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 32-летний форвард готовится к первому сбору национальной команды, который состоится в конце марта.

57-летний специалист отметил, что ноябрьская пауза в выступлениях за сборную пошла Дзюбе только в плюс, так как он смог лучше восстановиться и набраться сил.

Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».