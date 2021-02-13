В «Спартаке» прокомментировали ход переговоров с «Аяксом» по Промесу

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал ход переговоров с амстердамским «Аяксом» по поводу нидерландского форварда Квинси Промеса. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что красно-белые подали заявление на оформление рабочей визы для 29-летнего форварда.

«Вопрос с «Аяксом» пока не решен. Стороны в процессе переговоров, однако клуб должен заранее быть готов как к положительному, так и к отрицательному исходу», — заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке при -14°С.