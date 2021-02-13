Менеджер Чимаева рассказал о том, как боец болел коронавирусом

Махди Шаммас, менеджер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал о том, как спортсмен болел коронавирусом, передает Mmafighting.com.

«Была высокая температура и сильная головная боль, болели мышцы и все остальное. Он позвонил мне из больницы и сказал, что думает, что умрет. Все было очень плохо», — сказал Шаммас.



Напомним, Чимаев должен был встретится 14 марта с Леоном Эдвардсом на турнире UFC, но поединок был отменен.

Ранее сообщалось, что бой Хамзата Чимаева перенесен в третий раз.