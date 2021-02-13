Норвежка Экхофф выиграла спринт на чемпионате мира, три россиянки — вне топ-30

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.

На втором месте оказалась французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше, замкнула тройку лидеров представительница Белоруссии Анна Сола.

Лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, которая стала 19-й. Ульяна Кайшева стала 36-й, Евгения Павлова — 51-й. Светлана Миронова показала худший результат в своей карьере в этой дисциплине, стала 64-й и не попала в пасьют.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что назван состав женской сборной России на спринт на ЧМ по биатлону.