СБР готов обратиться в CAS из-за запрета флага на чемпионате мира

Союз биатлонистов России (СБР) готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за запрета флага на чемпионате мира, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом проинформировал глава организации Виктор Майгуров. Он заявил, что готов направить обращение в суд в том случае, если Международный союз биатлонистов не ответит положительно на требование вернуть цветную эмблему и флаг на форме россиян на мировом первенстве.

«Ответа пока не было. Сейчас мы оставляем за собой право обратиться в CAS, даже если это будет после чемпионата мира. Во-первых, у нас впереди еще летний чемпионат мира. А во-вторых, это уже дело принципа», — заявил Майгуров.

СБР направил в IBU письмо с просьбой вернуть на форму российских спортсменов цветную эмблему СБР и полное название организации.

Ранее сообщалось, что глава ОКР Поздняков жестко раскритиковал IBU.