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Спортивные новости

Россия в серии буллитов переиграла Швецию на Еврохоккейтуре

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Сборная России обыграла команду Швеции на Шведских играх, которые проходят в рамках Еврохоккейтура.

Определить победителя команды не смогли ни в основное время, ни в овертайм. А в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась сборная России. Победный бросок нанес Владимир Бутузов, итоговый счет 2:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что первый матч на Шведский играх российская команда выиграла, оказавшись сильнее сборной Финляндии.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России на матч со Швецией на Еврохоккейтуре.

Еврохоккейтур. Шведские игры
Швеция — Россия — 1:2 (Б)
1:0 — Петтерссон (Хольмберг, Викстен), 26:10;
1:1 — Моисеев (Чибриков, Шмелёв), 36:42;
1:2 — Бутузов (буллит), 65:00.

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