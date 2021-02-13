Месси повторил клубный рекорд по количеству матчей в Ла Лиге

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил клубный рекорд по количеству матчей за команду в чемпионате Испании.

Форвард появился в стартовом составе каталонского клуба на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Это 505-я игра Месси за «Барселону» в Ла Лиге.

По этому показателю аргентинский футболист сравнялся с Хави, лидирующему по количеству матчей за каталонцев в Ла Лиге. Стоит напомнить, что Месси дебютировал за испанскую команду в 2004 году.

Ранее сообщалось, что голкипер «Барселоны» накричал на мужчину, подающего мячи.