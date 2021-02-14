Месси в игре против «Алавеса» нанес больше ударов, чем команда соперников

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче очередного тура чемпионата Испании.

Нападающий каталонцев Лионель Месси нанес в матче больше ударов, чем команда соперников. Об этом сообщает Squawka.



33-летний аргентинец пробил семь раз; пять из семи ударов пришлись в створ ворот оппонентов.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров готов поучаствовать с Анной Семенович в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период».