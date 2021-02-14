Дадонов помог «Оттаве» обыграть «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Виннипег Джетс».

Встреча прошла в Виннипеге на арене «Белл МТС» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов и Брэйди Ткачук.

У проигравшей команды единственный гол на счету Марка Шайфли.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результат матча сборных России и Швеции на Шведских играх.