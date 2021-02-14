Наставник «Ростова» не удивился фиаско «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о выступлении петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Напомним, что подопечные Сергея Семака набрали одно очко из 18 возможных и заняли последнее место в своей группе.

«Ну проиграли и проиграли, так получилось. Почему они должны выходить-то, я не понимаю? В Австрии играет пять таких же Малкомов, как у «Зенита». Только за меньшие деньги. И раскручены они меньше.

Вот и вся разница» — сказал Карпин в интервью программе «Инсайдеры».



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