Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» выиграть у «Аризоны»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Аризоны Койотс».

Встреча прошла в Финиксе на арене «Хила Ривер» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Клиффорд, Захари Сэнфорд, Иван Барбашев, Джордан Кайру и Майк Хоффман.

У проигравшей команды отличились Конор Гарланд, Барнетт Хэйтон, Ник Шмалц и Драйден Хант.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Флориды Пантерз».