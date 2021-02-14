«Тампа-Бэй» разгромила «Флориду», Волков забросил шайбу

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти Центр» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Мэттью Джозеф, Александр Волков, Барклай Гудроу и Тайлер Джонсон, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на счету Фрэнка Ватрано.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».