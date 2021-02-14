Йоханнес Бе считает мягким наказание для российских биатлонистов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался об ограничениях, которые были наложены на россиян со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские биатлонисты не могут использовать символику своей страны.

По мнению норвежца, должна быть более суровая мера.

«Можно было бы наложить запрет на много разных вещей. Например, у них могло бы быть меньше стартовых мест. Есть много всего, что можно было бы ужесточить. Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое наказание, которое можно представить», — цитирует Бе Dagbladet.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за запрета флага на чемпионате мира.