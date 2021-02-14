Драчев раскритиковал главного тренера сборной России по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился впечатлениями от женской гонки преследования, которая прошла в рамках чемпионата мира, передает Sport24.



«Все связано с подготовкой. Спортсмены показывают то, на что они готовы. Основная ошибка — работа главного тренера. Польховский разваливает до конца все что можно», — сказал Драчев.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, финишировавшая 23-й.

Ранее Александр Тихонов раскритиковал женскую сборную за результат в гонке преследования.