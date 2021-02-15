Форвард «Вашингтона» Кузнецов забросил первую шайбу после возвращения

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу после своего возвращения.

Воспитанник челябинской школы хоккея поразил ворота «Питтсбург Пингвинз» на шестов минуте первого периода.

Напомним, что 28-летний хоккеист пропустил длительный отрезок сезона из-за нарушения карантинных мер, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель хотел провести чемпионат мира 2021 в Санкт-Петербурге.