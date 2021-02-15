Быстров раскрыл детали сорвавшегося перехода в АПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров раскрыл детали сорвавшегося перехода в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в свое время им интересовалась бирмингемская «Астон Вилла».

«Почему я не уехал в Европу? Были предложения из Англии, но мне было неинтересно. Меня все устраивало в России. Никакого предложения бы не рассмотрел», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал тренировочные сборы в Тарасовке.