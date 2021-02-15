Бывший селекционер «Локомотива» высказался о работе с Семиным

Бывший селекционер московского «Локомотива» Александр Сорочинский вспомнил о работе с экс-наставником «железнодорожников» Юрием Семиным. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 73-летний специалист был несговорчив и блокировал все предложения, исходившие от селекционного отдела.

Сорочинский заявил, что Семин опирался на мнение других людей (Виктора Тищенко и Евгения Харлачева) и отметил, что ему вообще не нужен был селекционный отдел в клубе.

Ранее сообщалось, что личный массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина прилетел в Италию.