Быстров поделился мнением об игре Миранчука в «Аталанте»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре Алексея Миранчука в «Аталанте». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, российский полузащитник продолжает адаптироваться к итальянской лиге, однако уже демонстрирует существенный прогресс.

«Аталанта» играла с ним лучше, чем без него. Конечно, проще играть, когда ты ведешь партнеров за собой, как это было в «Локомотиве», а тут есть другие люди. Для этого и существуют тренировки, чтобы показывать себя», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал тренировочные сборы в Тарасовке.