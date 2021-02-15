Ротенберг назвал русскую смекалку главным фактором победы на Евротуре

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подвел итоги шведского этапа Евротура. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, главным фактором победы на третьем этапе турнира стала русская смекалка, благодаря которой тренерский штаб принимал верные решения и вносил своевременные изменения.

Также функционер отметил, что на Чешские игры отправится состав, максимально приближенный к предстоящему чемпионату мира в Латвии.

Добавим, что больше всего Ротенберг остался недоволен игрой сборной России в большинстве.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги шведского этапа Еврохоккейтура.