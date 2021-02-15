Экс-игрок «Зенита» Рондон назвал честью право носить футболку ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Соломон Рондон высказался о переходе в армейский клуб.

15 февраля стало известно, что красно-синие арендовали нападающего у китайского клуба «Далянь Ифан» до конца сезона.

«Новый этап, прежняя воля к победе. Носить футболку ЦСКА — честь для меня», — написал Рондон в Twitter.

В прошлом сезоне чемпионата Китая венесуэлец принял участие в 16 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

В России форвард выступал за петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Суперкубка страны.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее стала известна зарплата Рондона в ЦСКА.