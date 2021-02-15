Пилот «Формулы-1» Алонсо выписан из больницы после ДТП

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо выписан из больницы, сообщает Deportes Cuatro в Twitter.

По информации издания, испанцу придется носить специальный шлем с модификациями для поддержки челюсти и зубов. Отмечается, что изменения должны одобрить в Международной автомобильной федерации.

11 февраля гонщика сбила машина, когда он ехал на велосипеде близ швейцарского города Лугано. У спортсмена обнаружили перелом верхней челюсти. На следующий день ему провели операцию. В команде «Альпин» считают, что Алонсо успеет восстановиться к старту сезона «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что пилот рассчитывает вернуться к тренировкам через шесть дней.