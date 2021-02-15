Пилот «Формулы-1» Алонсо выписан из больницы после ДТП

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо выписан из больницы, сообщает Deportes Cuatro в Twitter.
По информации издания, испанцу придется носить специальный шлем с модификациями для поддержки челюсти и зубов. Отмечается, что изменения должны одобрить в Международной автомобильной федерации.
11 февраля гонщика сбила машина, когда он ехал на велосипеде близ швейцарского города Лугано. У спортсмена обнаружили перелом верхней челюсти. На следующий день ему провели операцию. В команде «Альпин» считают, что Алонсо успеет восстановиться к старту сезона «Формулы-1».
Ранее сообщалось, что пилот рассчитывает вернуться к тренировкам через шесть дней.
���� ¡La primera imagen de Fernando Alonso tras el accidente! El piloto asturiano abandona ya el hospital https://t.co/zpazjyrsUX pic.twitter.com/pBduM6v0Ln— Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 15, 2021