Гончаренко оценил переходы Рондона и Бохинена в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил переходы нападающего Соломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена в армейский клуб.

«Бохинен попадает в ту трансферную политику, когда мы говорим про молодых игроков. Рондоном мы ее разбавляем. У Бохинена хорошая левая нога, стандартные положения», — заявил Гончаренко в эфире в клубном Twitter.

По словам специалиста, после ухода форварда Адольфо Гайча в «Беневенто» красно-синим был нужен такой нападающий, как Рондон.

«Со всех сторон считаем, что Рондон нам подходит. Надо быстрее его внедрить в состав, чтобы он начал приносить результат. Сейчас у него не то состояние, которое нам походит», — добавил наставник армейцев.

Бохинен является воспитанником норвежского «Стабека». Всего он принял участие в 92 матчах за клуб, в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года.

Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона из китайского клуба «Далянь Ифан». В прошлом сезоне чемпионата Китая он принял участие в 16 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Рондон назвал честью право носить футболку ЦСКА.