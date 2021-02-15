Ласицкене стала семикратной победительницей чемпионата России в помещении

Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на зимнем чемпионате России по легкой атлетике.

Трехкратная чемпионка мира показала результат 1,94 м. Второй стала Кристина Королева (1,91). Третье место заняла Мария Кочанова (1,91), уступившая Королевой по количеству затраченных попыток.

Для Ласицкене эта победа стала седьмой на чемпионатах России в помещениях.

Ранее Ласицкене подвела итоги осеннего чемпионата России, на котором она стала победительницей в своей дисциплине.

Легкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене — 1,94 м;

2. Кристина Королева — 1,91 м;

3. Мария Кочанова — 1,91.