Стали известны подробности травмы игрока «Краснодара» Рамиреса

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил травму крестообразных связок колена на тренировке, сообщает «Спорт-Экспресс».

15 февраля стало известно, что футболист перенес операцию и выбыл на длительный срок.

В нынешнем сезоне чемпионата России Рамирес принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает экс-игрока «Реала» на замену эквадорскому футболисту.