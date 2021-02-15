Экс-футболист «Краснодара» поделился мнением о Путине

Бывший полузащитник «Краснодара» Вандерсон высказался о президенте России Владимире Путине.

Футболист заявил, что старался по возможности узнавать о культуре страны и главе государства.

«Говорили, что он диктатор и все такое. Но мне кажется, в России все нормально, ваш президент всегда хорошо относился к народу. В каждой стране есть те, кто поддерживает власть, и те, кто против нее, — это нормально», — цитирует Вандерсона «Все про спорт».

Бразилец отметил, что в больших странах народу тяжело угодить.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил вклад Путина в развитие отечественного хоккея.