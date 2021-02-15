Три очка Да Косты помогли «Ак Барсу» обыграть рижское «Динамо»

Казанский «Ак Барс» переиграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Латвии, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Стефан Да Коста, отличились Виктор Тихонов и Михаил Глухов. Также в активе Да Косты голевая передача.

У хозяев шайбы забросили Микс Индрашис, Николай Елисеев и Роберт Букартс.

Для «Динамо» это поражение стало девятым кряду. «Ак Барс» одержал пятую победу в последних шести матчах.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало победу над хельсинкским «Йокеритом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига, Латвия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

1:0 — Индрашис (Майоне, Липон) — 01:40 (5x4)

1:1 — Да Коста (Кормье) — 06:28 (5x4)

2:1 — Елисеев (Грачёв, Индрашис) — 14:40 (5x4)

2:2 — Да Коста (Тихонов, Юдин) — 19:29

2:3 — Тихонов (Да Коста, Юдин) — 32:46

3:3 — Букартс (Майоне) — 49:18

3:4 — Глухов (Лукоянов) — 51:34