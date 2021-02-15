«Вест Хэм» разгромил «Шеффилд» и обогнал «Ливерпуль» в таблице АПЛ

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» одержал разгромную победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в столице Великобритании, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Деклан Райс, Исса Диоп и Райан Фредерикс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вест Хэм» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обогнав «Ливерпуль» (40). «Шеффилд» (11) располагается на последней, 20 строчке.

В следующем туре «Вест Хэм» примет лондонский «Тоттенхэм Хотспур», а «Шеффилд» на выезде сыграет со столичным «Фулхэмом».

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» обыграл «Лидс Юнайтед».

Англия. Премьер-лига. 24-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — «Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — 3:0

Голы: 1:0 — Райс, 42 (пенальти); 2:0 — Диоп, 58; 3:0 — Фредерикс, 90+6.