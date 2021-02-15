Матч «Баварии» был приостановлен из-за сильного снегопада

Матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и «Арминией» из Билефельда был приостановлен.

Причиной этому стал сильный снегопад в Мюнхене, который накрыл «Альянц-Арену». Из-за этого рефери был вынужден несколько раз останавливать игру, чтобы дать сотрудникам стадиона возможность очистить футбольную разметку на поле.

На момент написания новости «Бавария» уступает «Арминии» со счетом 2:3. В составе хозяев отметились Роберт Левандовски и Корентин Толиссо, среди подопечных Уве Нойхауса авторами голов стали Михел Влап, Амос Пипер и Кристиан Гебауэр.

Команда Ханс-Дитера Флика является лидером чемпионата и после 20 туров имеет в своем активе 48 очков. «Арминия» находится на 16-м месте с 17-ю набранными баллами.