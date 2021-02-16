«Бавария» не смогла обыграть аутсайдера Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Арминией» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая состоялась на «Альянц-Арене», завершилась со счетом 3:3.

В составе хозяев поля отличились Роберт Левандовски, Корентин Толиссо и Альфонсо Дэвис. У гостей авторами голов стали Михел Влап, Амос Пипер и Кристиан Гебауэр.

Таким образом, подопечные Ханс-Дитера Флика по итогам 21-го тура укрепили свое лидерство в турнирной таблице Бундеслиги и теперь имеют в своем активе 49 очков. При этом победная пятиматчевая серия мюнхенской команды прервалась. «Арминия» же осталась на 16-й позиции с 18-ю баллами, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.

Ранее сообщалось, что игра была приостановлена из-за сильного снегопада.