«Челси» одержал четвертую победу в АПЛ подряд и обошел «Ливерпуль»

Лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».

В составе победителей авторами голов стали Оливье Жиру, который вышел на замену в середине первого тайма, а также Тимо Вернер, чей первый гол с ноября прошлого года был засчитан после вмешательства системы VAR.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля одержали свою четвертую победу подряд и поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Ньюкасл» же остался на 17-й строчке с 25-ю баллами.