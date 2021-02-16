Барбашева признали первой российской звездой недели НХЛ

Нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашева признали первой российской звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте первенства.

В трех матчах регулярного чемпионата форвард «Сент-Луиса» забросил две шайбы, а также сделал две результативные передачи.

Второй российской звездой недели стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, который помог своей команде одержать две победы в трех встречах.

Третьей звездой россиян был признан нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов. Форвард отметился одним голом, забросив в ворота «Эдмонтон Ойлерз» свою первую шайбу после семи матчей без голов.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» Барбашева проиграл «Аризоне Койтос» со счетом 0:1.