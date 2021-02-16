Игроки «Тоттенхэма» недовольны работой Моуринью

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью столкнулся с критикой после неудачных результатов команды. Как сообщает английский таблоид Daily Mail, работой португальского специалисты недовольны некоторые его подопечные.

Среди них, по данным источника, могут быть Деле Алли и Гарет Бэйл, которых Моуринью ранее публично раскритиковал. Данная ситуация оказалась не по нраву остальным футболистам «Тоттенхэма», который в последних шести матчах Английской премьер-лиги и Кубка лиги потерпел пять поражений.

Отмечается, что руководство клуба пока что не рассматривает вариант с увольнением Моуринью из-за того, что в случае отставки тренера ему придется выплатить большую компенсацию за досрочное расторжение контракта. При этом, как сообщает источник, президент «шпор» Даньел Леви заинтересован в том, чтобы пригласить в клуб Юлиана Нагельсмана из «РБ Лейпциг» или Брендана Роджерса из «Лестер Сити», однако то, что это произойдет ближайшим летом, маловероятно.