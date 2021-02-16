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Спортивные новости

Дубль Волкова не спас «Тампу» от поражения в принципиальном матче

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«Флорида Пантерз» в гостях одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу подопечных Джоэля Кенневилля.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Джонатан Юбердо, Оуэн Типпет, Александр Барков, Антон Строльман и Этнони Дюклер, оформивший дубль.

У «Тампы» дважды отметился 23-летний российский форвард Александр Волков, еще по одному голу на свой счет записали Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 4:6 (1:1, 3:4, 0:1)
1:0 — Стэмкос (Чернак, Палат) — 6:24
1:1 — Юбердо (Хернквист, Уигар) — 7:56
1:2 — Типпетт (Луостаринен) — 24:40
1:3 — Дюклер (буллит) — 28:27
1:4 — Дюклер (Барков, Вераге) — 30:23
2:4 — Волков (Макдона) — 31:42
2:5 — Барков (Вераге, Строльман) — 32:36
3:5 — Волков (Марун, Смит) — 35:50
4:5 — Джонсон (Жозев, Сергачев) — 36:38
4:6 — Строльман (Юбердо, Гудас) — 40:59

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