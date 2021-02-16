Дадонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Оттава»

Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Сенаторы» одержали победу со счетом 6:5 в овертайме, при этом проигрывая по ходу матча 1:5. На счету Дадонова дубль, а одна из шайб россиянина стала победной.

Второй звездой встречи стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший три очка. Тройку лучших замкнул форвард «Сенаторз» Коннор Браун, ушедший со льда с двумя баллами.

Ранее сообщалось, что Ивана Барбашева признали первой российской звездой недели НХЛ.