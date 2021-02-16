Норвежские лыжницы рассказали о «любовных геройствах» биатлониста Жаклена

Норвежские лыжницы Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк Тандреволд поделились мнением о чемпионе мира Эмильене Жаклене.

Ранее Жаклен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2021 в Поклюке.

В своем подкасте спортсменки обсудили 25-летнего биатлониста, а некоторые из них сообщили, что им известна «любовная» слава Жаклена, передает Aftonbladet.

«Он французский джокер, который станет наследником Мартена Фуркада», — уверена Тандреволд.

«Он здорово выступает. Но я не очень хорошо его знаю. Он кажется немного загадочным. Я знаю, что раньше он любил погулять», — добавила Экхофф.

«Да, я тоже это слышала. Теперь у него есть девушка, но я тоже слышала такое», — призналась Тандреволд.

«Раньше он был настоящим героем-любовником. Но мы его не так хорошо знаем. Он слишком крутой для нас», — заметила Экхофф.

Жаклен по три раза становился золотым и бронзовым призером чемпионатов мира.