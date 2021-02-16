Фигуристы будут жить в «пузыре» на чемпионате мира в Стокгольме

На чемпионате мира по фигурному катанию будет создан «пузырь» для сборных, призванный минимизировать риск распространения COVID-19.

По словам президента Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема, спортсмены будут жить в условиях, которые применяются сейчас на большинстве соревнований.

«Мы собираемся использовать опыт проведения соревнований на ЧМ по конькобежному спорту в Херенвене для чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме и для чемпионата мира по шорт-треку в Дордрехте. «Пузырь», систему которого мы использовали на конькобежном спорте, будет применяться и для шорт-трека, и для фигурного катания», — цитирует Дайкему «Р-Спорт».

ЧМ по фигурному катанию пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что музыка Чайковского может заменить гимн России на ЧМ по фигурному катанию.