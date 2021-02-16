Кафельников назвал чудом выход Карацева в полуфинал Australian Open

Экс-первая ракетка мира, самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал выход соотечественника Аслана Карацева в полуфинал Australian Open — 2021.

В четвертьфинальном матче 27-летний Карацев, дебютировавший в основной сетке турнира «Большого шлема», обыграл Григора Димитрова.

«Феноменальная победа и результат. Ничего, кроме большого восторга у меня нет. Абсолютное феноменальное достижение. Ощущение после первого сета было тревожным, но Аслан проявил характер и добился нужного результата. Такого никто не ждал. Ни поклонники тенниса, ни сам Аслан. Чудеса бывают!» — приводит слова Кафельникова Sport24.

За выход в финал Карацев поспорит с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что два россиянина сыграют в полуфинале турнира «Большого шлема» впервые с 2006 года.