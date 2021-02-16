В РПЛ введут дополнительную замену при подозрении на травму головы

В Российской премьер-лиге будет введено правило дополнительной замену при подозрении на черепно-мозговую травму у игрока. Соответствующий пункт было одобрено на общем собрании лиги.

Как сообщает пресс-служба РПЛ в Telegram-канале, поправку внесут в регламент уже начиная с сезона-2020/21. Она вступит в силу после утверждения исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

Правило дает право команде проводить замену травмированного футболиста вне зависимости от количества замен, сделанных ранее. При ее использовании представитель клуба будет обязан сообщить об этом арбитру и использовать форму специального цвета. При этом в течение двух суток получивший повреждение головы игрок должен пройти обследование и направить результаты в медицинскую службу РФС.

Аналогичную практику применяют в Английской премьер-лиге.

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