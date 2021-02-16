Российский боец Новоселов рассказал, как проводил нелегальные поединки в тюрьме

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Новоселов рассказал, что во время нахождения в тюрьме проводил подпольные поединки.

47-летний Новоселов был осужден за убийство на 14 лет в 1993 году. В 2012-м получил срок на три с половиной года за покровительство наркобизнеса.

«В коридорах все это проходило, где не было видеонаблюдения и когда не было рядом сотрудников. Либо договаривались с сотрудниками, чтобы их не было на тот момент. Проходили бои, дрались, синяки и повреждения объясняли производственными травмами: поскользнулся, упал. Не было тяжелых последствий, чтобы убивали… В основном, разбили нос, глаз. Крупных переломов даже не было. Я как никто другой знаю, как в колонии проходят бои. Там в основном на кону стоит твоя независимость», — приводит слова Новоселова «РЕН ТВ».

Ранее сообщалось, что чемпион России по кикбоксингу арестован за перестрелку в «Москва-Сити».